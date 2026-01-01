Koppel waagt zich aan iconisch dansje, maar dat gaat volledig mis (video)

Ach ja, niet geprobeerd is altijd mis.

‘Dirty Dancing’ zegt je wellicht nog iets. De film uit 1987 werd wereldberoemd, mede door een memorabel dansmanoeuvre dat vaak door koppels wordt nagespeeld. Op de tonen van ‘(I’ve Had) The Time of My Life’ tilt de man de vrouw hoog boven zijn hoofd, terwijl ze met gestrekte armen door de lucht zweeft. Alleen: in de film gaat het goed, in het echt vaak niet.

Tegen de grond

Onderstaand filmpje is daar een pijnlijk voorbeeld van, al hield de dame in kwestie er gelukkig niets aan over. “Ik denk niet dat ze het zo deden in de film”, knipoogt iemand in de reacties. “Ze leunde te veel naar voren” en “Dit zag er makkelijker uit in de film”, lezen we verder.

Foto: Instagram