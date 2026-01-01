Eline De Munck deelt borstvoedingsfoto: “Zo naturel!”

Eline De Munck heeft enkele leuke foto’s gedeeld op Instagram.

“Mijn leven de laatste tijd”, knipoogt Eline De Munck bij een fotocompilatie van haar gezin. De 37-jarige oprichtster van brillenmerk ‘Odette Lunettes’ werd op 28 november voor de tweede keer mama. Haar dochtertje Colette werd op die dag grote zus van haar broertje Jacomo.

No nonsense

Eline kiest ervoor om haar zoontje borstvoeding te geven en toont dat op de eerste foto. Dat zorgt voor veel bewondering bij haar volgers. “Hoe mooi ga jij om met het moederschap! No nonsense en zo naturel! Prachtig!”, “Gelukkig nieuwjaar!” en “Prachtig gezin”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram