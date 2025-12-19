‘Submersion’ dompelt Netflix-kijkers onder in apocalyptische spanning

Sinds 19 december is op Netflix ‘Submersion’ te zien, een Zuid-Koreaanse thriller die sciencefiction, rampscenario’s en menselijk drama moeiteloos met elkaar verweeft. Verwacht spanning, spectaculaire beelden en een verhaal dat je naar de keel grijpt.

De film speelt zich af in een nabije toekomst waarin een wereldwijde overstroming grote delen van de planeet onder water zet. De beschaving wankelt en overlevenden zoeken overal waar kan beschutting. In die chaos raakt een groep mensen vast in een deels ondergelopen appartementsgebouw – hun laatste veilige haven tegenover de nietsontziende natuur.

Geen klassieke rampenfilm

Centraal staan een AI-onderzoekster en een veiligheidsagent, die alles op alles zetten om een kind te redden dat opgesloten zit in een appartement dat langzaam volloopt met water. Terwijl de situatie steeds gevaarlijker wordt, lopen de spanningen op en moeten moeilijke keuzes worden gemaakt. ‘Submersion’ is meer dan een klassieke rampenfilm: het verhaal focust ook op menselijke verbondenheid, angst en doorzettingsvermogen wanneer alles op het spel staat.

Klimaatverandering

Regisseur Kim Byung-woo, bekend om zijn strakke en zenuwslopende stijl, zorgt voor een intense sfeer en indrukwekkende scènes. Kim Da-mi en Park Hae-soo dragen de film met sterke, geloofwaardige vertolkingen die het drama extra gewicht geven. Naast actie en suspense snijdt ‘Submersion’ ook actuele thema’s aan, zoals klimaatverandering en de kwetsbaarheid van onze samenleving. Het resultaat is een spannende, maar tegelijk menselijke overlevingsfilm.

Met ‘Submersion’ zet Netflix een meeslepende thriller neer die je moeiteloos op het puntje van je stoel houdt.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube