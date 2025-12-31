Maïté uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig over haar liefdesleven: “Zo’n relatie wil ik niet meer”

Maïté praat in een interview open en eerlijk over haar liefdesleven. “Ik heb in het verleden toxische relaties gehad waarbij mijn partner heel controlerend was”, klinkt het.

Wie ‘Blind Getrouwd’ gevolgd heeft, weet intussen dat Maïté en Ian gekozen hebben om getrouwd te blijven. Heel leuk voor hen, al waren er wel enkele struikelblokken. De hond van Maïté, bijvoorbeeld, of de opvallende nood aan structuur van Ian. Liefde overwint echter alles en dus kozen ze voor een leven met elkaar.

Haarkleur

In het programma zagen we Ian evolueren van iemand die moeilijk over zijn gevoelens kon praten naar een zelfverzekerde versie van de – inmiddels – ex-militair. In een interview met Het Laatste Nieuws gaat hij daar dieper op in. “Ik werd vroeger hard gepest om mijn haarkleur. Daarom praat ik niet makkelijk over mijn gevoelens en voel ik me onzeker over mijn uiterlijk. Maïté heeft me daarin op mijn gemak gesteld gedurende het experiment. Deze week zei ze nog: ‘Je bent echt kaal aan het worden. Volgend jaar scheren we alles af en dat zal er ook goed uitzien’. Dan voel ik: voor haar maakt het echt niet uit. Zo kan ik die onzekerheid zelf ook beter loslaten”, aldus Ian.

Toxische relatie

Maïté vindt het net fijn dat haar partner af en toe bevestiging nodig heeft. Dat komt voort uit haar eerdere relaties. “Ik voel goed aan wanneer hij tijdens een onzeker moment bevestiging nodig heeft. Ik stel hem daar graag gerust in. Niemand is perfect, we hebben allemaal onze onzekerheden. Ik heb tijdens het voortraject van ‘Blind getrouwd’ ook aangegeven dat uiterlijk niet van belang is voor mij, zolang hij maar verzorgd is. Ik wou vooral een man die mooi is vanbinnen, goed voor mij zorgt en lief voor me is. Ik heb in het verleden toxische relaties gehad waarbij mijn partner heel controlerend was. Alles moest op zijn manier. Liep het niet zo, dan kleineerde hij me. Zo’n relatie wil ik niet meer. Ook dat had ik aangegeven: geen dominante of bazige man. Daarom waren die discussies over de was en ordelijkheid wel een trigger voor mij”, klinkt het.

Foto: VTM