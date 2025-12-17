Golden Globe-favoriet ‘One Battle After Another’ komt deze week naar HBO Max!

Goed nieuws voor filmliefhebbers: ‘One Battle After Another’ van Paul Thomas Anderson is vanaf vrijdag 19 december te streamen op HBO Max. De film, die hij zelf schreef, regisseerde én produceerde, hoort nu al bij de grote kanshebbers van het prijzen­seizoen.

Met maar liefst negen Golden Globe-nominaties, waaronder Beste film – Komedie of musical, mag deze titel zich zonder twijfel een van de blikvangers van het jaar noemen. Voor de camera staat een ijzersterke cast: Leonardo DiCaprio, Sean Penn en Benicio Del Toro, aangevuld met Regina Hall, Teyana Taylor en Chase Infiniti.

Zoektocht naar dochter

DiCaprio speelt Bob, een uitgebluste ex-revolutionair die zich samen met zijn dochter Willa terugtrekt op een afgelegen plek. Zijn rustige, maar paranoïde bestaan wordt overhoop gegooid wanneer zijn oude aartsvijand (Sean Penn) na zestien jaar weer opduikt. Als Willa vervolgens verdwijnt, moet Bob opnieuw de strijd aangaan met zijn verleden om haar terug te vinden. Een verhaal over familie, schuld en de gevolgen van oude keuzes.

‘One Battle After Another’ werd geproduceerd door Paul Thomas Anderson, samen met Adam Somner en Sara Murphy, met Will Weiske als uitvoerend producent.

‘One Battle After Another’ is vanaf 19 december te zien op HBO Max.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube