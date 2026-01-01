‘Regi Academy’-winnares Pauline Slangen pakt uit met bikinifoto: “Zo mooi!”

Pauline Slangen, die we voornamelijk kennen van ‘Regi Academy’, krijgt heel wat complimenten op enkele leuke kiekjes die ze deelde.

Pauline Slangen blikt op Instagram terug op 2025 met een mooie fotocompilatie. Het overzicht opent met een zomerse foto waarop ze in bikini poseert voor enkele palmbomen. “Wat een jaar!”, glundert ze erbij.

Complimenten

Haar 90.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtig, Pauline”, “Zo mooi!”, “Wauw… schoonheid!” en “Gelukkig Nieuwjaar en prachtige foto’s” is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram