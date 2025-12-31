Tien films die 2025 hebben getekend en die je absoluut moet zien

We zijn 2026 ingedoken en het ideale moment is aangebroken om nog één keer terug te blikken op het voorbije filmjaar. Samen met Streamnews selecteerden we tien films die 2025 hebben gekleurd, verrast en soms ook flink deden napraten. Ideaal om (opnieuw) te streamen of alsnog mee te pikken op het grote scherm.

One Battle After Another (HBO Max)

Bob leeft samen met zijn dochter Willa aan de rand van de maatschappij. Hij is een ex-revolutionair, paranoïde en verslaafd, terwijl Willa net sterk en zelfstandig is. Wanneer zij verdwijnt en een oude vijand opnieuw opduikt, belandt Bob in een nieuwe nachtmerrie.

Lilo & Stitch (Disney+)

Voor Disney was 2025 een jaar met twee gezichten. ‘Sneeuwwitje’ flopte, maar ‘Lilo & Stitch’ groeide uit tot een gigantisch succes en brak de grens van één miljard dollar aan de box office. Lilo, een eenzaam meisje uit Hawaï, sluit vriendschap met Stitch, een eigenzinnig buitenaards wezen.

Superman (HBO Max)

Een frisse start voor DC en zijn superhelden. David Corenswet neemt de iconische rol van Clark Kent, alias Superman, op zich, terwijl zijn aartsvijand Lex Luthor langzaam maar zeker naar voren treedt.

K-Pop Demon Hunters (Netflix)

Deze animatiefilm werd een onverwachte hit. Rumi, Mira en Zoey zijn wereldberoemde K-popsterren, maar leiden daarnaast een geheim leven waarin ze hun fans beschermen tegen duistere krachten. Alleen duikt er plots stevige concurrentie op.

Sinners (HBO Max)

De tweelingbroers Elijah ‘Smoke’ en Elias ‘Stack’, veteranen uit de Eerste Wereldoorlog, keren terug naar hun geboortestad Clarksdale. Ze willen een nieuwe start maken, maar het kwaad blijkt hen al op te wachten.

The Brutalist (Netflix)

Het aangrijpende verhaal van László Toth, een Joodse architect uit Hongarije. Na de Tweede Wereldoorlog en zijn verblijf in een concentratiekamp besluit hij zijn leven opnieuw op te bouwen in de Verenigde Staten.

Weapons (HBO Max)

Om exact 2.17 uur ’s nachts verdwijnen in het Amerikaanse Maybrook zeventien kinderen uit dezelfde klas spoorloos. Hun leerkracht Justine staat de volgende dag voor een klas met nog maar één leerling: Alex.

La Venue de l’Avenir (Be TV)

Een van de sterkste Franse films van het jaar. Wanneer een grote familie een verlaten huis erft, worden vier familieleden gevraagd om het pand te inspecteren. Hun ontdekkingstocht leidt hen naar het mysterie rond een vrouw genaamd Adèle.

Frankenstein (Netflix)

Guillermo del Toro waagt zich aan een nieuwe bewerking van de klassieker van Mary Shelley. Victor Frankenstein, een briljant maar egocentrisch wetenschapper, overschrijdt alle grenzen wanneer hij leven creëert.

The Life of Chuck

Gebaseerd op een verhaal van Stephen King. Het leven van Charles Krantz wordt verteld in drie delen, te beginnen bij zijn dood op 39-jarige leeftijd. Een film die ontroert en verrast.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube