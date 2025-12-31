HomeNieuwsVideoMan mept keihard tegen golfbal, maar dan... (video)
Man mept keihard tegen golfbal, maar dan… (video)

Hup, weg sfeer!

Op beelden is te zien hoe een man een golfbal vol overtuiging tegen een golftent slaat, maar de bal kaatst zo hard terug dat er een bierflesje sneuvelt. Nu ja, het blijft bij een pintje minder. De bal had de zittende man ook stevig kunnen raken en dan viel er achteraf niet zoveel te lachen.

Geluk

Het filmpje werd massaal bekeken op Instagram. “Kijk waar de bal is terechtgekomen. Eerlijk gezegd indrukwekkend”, “Denk niet dat dat het juiste net is…”, en “Zó veel geluk”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

