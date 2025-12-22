Prime Video onthult de eerste beelden van ‘Young Sherlock’, een serie geproduceerd door Guy Ritchie

Prime Video onthult de allereerste beelden van Young Sherlock. Acteur Hero Fiennes-Tiffin (After) kruipt in de huid van Sherlock Holmes in deze meeslepende nieuwe serie, geregisseerd en geproduceerd door Guy Ritchie. Young Sherlock is een spannende en mysterieuze reeks die de oorsprong vertelt van ’s werelds bekendste detective. De serie zal volgend jaar exclusief te zien zijn op Prime Video.

Gedragen door de flair en energie van Guy Ritchies Sherlock Holmes-films, herinterpreteert Young Sherlock op explosieve wijze de jeugd van het iconische personage dat werd bedacht door Arthur Conan Doyle. Wanneer hij nog jong, onvolmaakt, ruw en onvoorspelbaar is, raakt Sherlock Holmes verwikkeld in een moordonderzoek dat zijn vrijheid bedreigt. Zijn allereerste zaak sleurt hem mee in een wereldwijde samenzwering die zijn leven voorgoed zal veranderen. Gesitueerd in het Oxford van de jaren 1870 en doorspekt met avonturen buiten de Engelse grenzen, toont de serie de woelige beginjaren van een anarchistische tiener die nog mijlenver verwijderd is van de legendarische bewoner van Baker Street.

De cast bestaat onder meer uit Dónal Finn (The Wheel of Time), Zine Tseng (3 Body Problem), Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Condor) en Colin Firth (The King’s Speech). Guy Ritchie neemt zowel de regie als de uitvoerende productie voor zijn rekening.