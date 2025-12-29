Euphoria, Dune, House of the Dragon… Wat valt er in 2026 te zien op HBO Max?

HBO Max heeft een gloednieuwe “coming soon”-trailer onthuld die een exclusieve blik biedt op de Original-series, documentaires en grote terugkerende titels die in 2026 op het platform verschijnen. De promotievideo bevat nooit eerder vertoonde beelden en geeft een voorproefje van een bijzonder rijk en gevarieerd programma voor het komende jaar. Extra “first look”-content is ook te vinden op de sociale media van HBO Max.
In 2026 zet HBO Max zijn missie voort om verhalen te vertellen die inspireren, entertainen en wereldwijd gesprekken op gang brengen. Met een sterke focus op originele en diverse producties wil het platform opnieuw een breed publiek aanspreken en verbinden.
Hieronder vind je de volledige lijst van titels die te zien zijn in de nieuwe “coming soon”-trailer, in volgorde van release:
- HOUSE OF THE DRAGON – seizoen 3, HBO Original-serie, première zomer 2026
- EUPHORIA – seizoen 3, HBO Original-serie, release in april
- INDUSTRY – seizoen 4, HBO Original-serie, beschikbaar vanaf maandag 12 januari
- THE PITT – seizoen 2, Max Original-serie, beschikbaar vanaf vrijdag 9 januari
- A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS – HBO Original-serie, beschikbaar vanaf maandag 19 januari
- DTF ST. LOUIS – HBO Original-miniserie, release in 2026
- ROOSTER – HBO Original-komedieserie, release in maart
- MEL BROOKS: THE 99 YEAR OLD MAN – HBO Original-documentaire, release in 2026
- UNTITLED LARRY DAVID PROJECT – HBO Original-miniserie, release in 2026
- HALF MAN – HBO Original-miniserie, release in 2026
- STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE – Max Original-komedieserie, release in 2026
- THE GILDED AGE – seizoen 4, HBO Original-serie, release in 2026
- DUNE: PROPHECY – seizoen 2, HBO Original-serie, release in 2026
- LANTERNS – HBO Original-serie, release in 2026
Met deze indrukwekkende line-up belooft 2026 een absoluut topjaar te worden voor abonnees van HBO Max, met grote franchises, langverwachte nieuwe seizoenen en verrassende originele projecten.
Via Streamnews.be