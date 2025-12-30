‘Man vs. Baby’ op Netflix: een komische miniserie met Rowan Atkinson tegen een kerstdecor

Drie jaar na Man vs Bee kruipt Rowan Atkinson opnieuw in de huid van Trevor Bingley. Dit keer verplaatst het verhaal zich naar Londen tijdens de eindejaarsperiode. In vier korte afleveringen is de serie Man vs. Baby uitgegroeid tot een echte hit op Netflix.

Waar gaat het over?

De miniserie speelt zich af net na de gebeurtenissen van Man vs Bee. Trevor Bingley werkt inmiddels als conciërge op een school. Terwijl de school Kerstmis iets te vroeg viert, krijgt Trevor te horen dat hij ontslagen is. Eén telefoontje verandert alles: hij wordt gevraagd om te waken over een luxueus penthouse in Londen. Maar alles loopt uit de hand wanneer een baby, die na het kerstoptreden in de crèche is achtergebleven, aan hem wordt toevertrouwd…

Moeten we Rowan Atkinson nog voorstellen? De iconische Mr. Bean die meerdere generaties heeft doen lachen. Naast zijn rol als Johnny English keert de acteur nu terug als Trevor Bingley op Netflix, drie jaar na zijn vorige avontuur. Net als bij de eerdere serie was Rowan Atkinson deels betrokken bij de creatie van Man vs. Baby. Een ideale miniserie voor de kerstperiode?

Trevor Bingley belandt opnieuw in een lastige situatie. Met een baby in zijn armen moet hij richting Londen vertrekken. “Achtergelaten” door zijn ex-vrouw en dochter tijdens Kerstmis, krijgt Trevor de taak om een luxueus appartement te bewaken. Maar tussen slapstick, misverstanden en onhandigheid wordt die opdracht steeds ingewikkelder, zeker wanneer een baby graag op de zenuwen van de hoofdrolspeler speelt.

Eenvoudig en doeltreffend

De regie is eenvoudig maar bijzonder efficiënt. Elk hoekje van het appartement wordt benut om humor te creëren. Of het nu door technologie, situatieslapstick of pure onbegrip komt, Trevor wordt zwaar op de proef gesteld. Sommige grappen zijn voorspelbaar, maar over het algemeen blijft de serie overeind.

In vier afleveringen weet Rowan Atkinson opnieuw te doen lachen zonder te overdrijven. Man vs. Baby is een warme, toegankelijke serie om tijdens de feestdagen mee te lachen. Te zien op Netflix.

Via Streamnews.be