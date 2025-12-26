‘Peaky Blinders: The Immortal Man’: Alles wat je moet weten over de nieuwe film met Cillian Murphy (trailer)

Netflix heeft zijn fans al vroeg een kerstcadeau gegeven. Op 24 december onthulde het platform de officiële trailer van de film Peaky Blinders: The Immortal Man. Slechts iets meer dan een minuut beeldmateriaal, maar genoeg om de verwachtingen meteen de hoogte in te jagen.

Dit gloednieuwe verhaal markeert de terugkeer van Thomas Shelby tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. “Ik ben die man niet meer,” zegt hij in de trailer wanneer hij wordt geconfronteerd met zijn verleden. Daarna volgt een explosieve montage van donkere en intense beelden. In deze eerste blik zien we ook andere bekende gezichten opduiken, waaronder Ada Shelby, de zus van Thomas.

Wie zit er in de cast?

Peaky Blinders: The Immortal Man wordt geregisseerd door Tom Harper, terwijl Steven Knight – de geestelijke vader van de reeks – opnieuw het scenario voor zijn rekening neemt. Uiteraard keert Cillian Murphy terug als Thomas Shelby. Daarnaast maken ook verschillende vertrouwde personages hun comeback, met onder meer Sophie Rundle (Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) en Ian Peck (Curly).

Daarnaast zijn er ook nieuwe namen aangekondigd, al is hun rol nog geheim: Rebecca Ferguson, Tim Roth, Jay Lycurgo en Barry Keoghan. De film verschijnt eerst in een beperkt aantal bioscopen op 6 maart 2026, gevolgd door een wereldwijde release op Netflix op 20 maart.

Is dit echt het einde?

De serie Peaky Blinders, die liep van 2013 tot 2022, krijgt met deze film een nieuw en groots epiloog. Maar het universum stopt hier niet. Showrunner Steven Knight werkt momenteel aan een nieuwe serie die zich afspeelt in 1953, in een Birmingham dat heropgebouwd wordt na de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal zal focussen op een nieuwe generatie Shelby’s, tegen de achtergrond van ingrijpende sociale veranderingen. Met Cillian Murphy als uitvoerend producent lijkt één ding zeker: de Shelby-familie is nog lang niet klaar om te verdwijnen.

