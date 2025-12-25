‘Together’ op Prime Video: Het verhaal van een koppel dat nét iets te veel samensmelt (trailer)

Na een bioscooprelease afgelopen zomer is Together nu ook te zien op Prime Video. Een eigenzinnige horrorfilm die zich afvraagt: is dit wel een film om samen als koppel te kijken… of net niet?

Waar gaat het over?

Millie en Tim, een onderwijzeres en een muzikant die het moeilijk heeft, verlaten de stad om zich op het platteland te vestigen in een poging hun relatie te redden. Millie heeft een nieuwe baan gevonden als leerkracht. Tijdens een wandeling belanden ze in een diepe kloof, waar ze een vreemde plek ontdekken. Ze drinken water uit een mysterieus bassin. De volgende ochtend voelen ze zich onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken.

Voor zijn regiedebuut werkt Michael Shanks samen met een duo dat geen introductie meer nodig heeft: Alison Brie en Dave Franco. Hun chemie – en vooral hun verontrustende versmelting – staat centraal in Together, een bodyhorrorfilm met een vleugje passie en romantiek.

Niet voor gevoelige kijkers

Wie gevoelig is voor ongemak, kijkt beter weg. In zijn eerste film laat Michael Shanks zich duidelijk inspireren door het werk van David Cronenberg (die recent ook invloed had op The Substance). Naarmate het verhaal vordert, verwelkt de liefde tussen Tim en Millie, om vervolgens te muteren en een nieuwe, bizarre vorm aan te nemen. Die vreemde, allesomvattende liefde werkt vooral dankzij twee bijzonder charismatische acteurs. Dave Franco speelt een muzikant die emotioneel afhankelijk is van zijn partner, terwijl Millie (Alison Brie) zich langzaam maar zeker van hem losmaakt.

Verontrustende scènes

Hoewel Together niet volledig ontsnapt aan clichés – zoals de vreemde buur en enkele narratieve shortcuts – weet Michael Shanks zich te onderscheiden met een reeks bijzonder verontrustende en symbolische scènes. En dat ondanks een beperkt budget.

Together is zonder twijfel een van de meest aparte films van het jaar. Hij trekt aan én stoot af. Een vreemde visuele ervaring, gedragen door een geloofwaardig en intens acteerduo. Together is nu te bekijken op Prime Video.

Via Streamnews.be