Het lot van ‘House of the Dragon’ officieel bevestigd vóór seizoen 3

Terwijl fans nog steeds uitkijken naar de langverwachte terugkeer naar Westeros, heeft House of the Dragon op de achtergrond zijn belangrijkste update tot nu toe gedeeld — een onthulling die eindelijk duidelijk maakt welke richting de serie uitgaat.

De aankondiging kwam er tijdens de deelname van showrunner Ryan Condal aan de podcast Escape Hatch, waar hij openhartig sprak over het intensieve productieproces van seizoen 3, de stand van zaken rond de postproductie en de toekomst van HBO’s duurste fantasyreeks vol draken. En ja, het einde van de reis komt nu echt in zicht.

Volgens Condal werd de opnames van seizoen 3 eind oktober afgerond en bevindt de serie zich momenteel volledig in de postproductie. Maar het echte nieuws zit elders: House of the Dragon zal niet eindeloos blijven doorgaan. Condal bevestigde dat het schrijfproces van seizoen 4 al gestart is, slechts enkele maanden na het einde van de opnames van seizoen 3 — en dat dit vierde seizoen ook meteen het laatste zal zijn.

“Wij ontvangen momenteel de ruwe montages en het voorlopige beeldmateriaal. Ik voel me goed. Ik wandel veel meer dan vroeger — te voet of met de metro naar het centrum van Londen — en dat doet deugd. Het voelt echt alsof we een grote bladzijde hebben omgeslagen. Weten dat er nog maar één seizoen rest, geeft ons de vrijheid om er alles uit te halen. We zijn al begonnen met het schrijven van seizoen 4, dat het slotstuk zal vormen.”

House of the Dragon seizoen 3 verschijnt later dit jaar op HBO Max.

Via Streamnews.be