Audi gaat viraal door gepersonaliseerde nummerplaat: “Lachen!” (foto)

Een peperdure wagen krijgt heel wat bekijks door zijn opvallende nummerplaat.

Het gaat om een Audi RS6 Avant, een sportief juweeltje met een prijskaartje van €145.000 tot €160.000. De Belgische eigenaar had na die aankoop blijkbaar nog 1.000 euro over om uit te geven aan een gepersonaliseerde nummerplaat. Hij of zij opteerde voor ‘VROEMMMM’, een duidelijke verwijzing naar de sportieve brul van de motor.

Uiteenlopende reacties

Een foto van de bolide dook op in een Facebookgroep die zich amuseert met grappige en opvallende nummerplaten. “Poeh, dikke slee!”, “Lachen toch!”, “Is dat niet het verkeerde merk voor een ‘VROEMMMM’ te zijn?”, “Verknoeit de hele auto”, en “Mooi”, lezen we in de vele reacties.

Foto: Facebook