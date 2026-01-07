‘Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair’ arriveert in april op Disney+

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair wordt exclusief uitgezonden op Disney+ vanaf 10 april 2026. Een eerste hilarische blik op deze vierdelige miniserie, gebaseerd op de iconische sitcom, is inmiddels onthuld.

Synopsis

Na meer dan tien jaar zichzelf en zijn dochter te hebben beschermd tegen zijn familie, wordt Malcolm tegen wil en dank opnieuw hun wereld ingezogen wanneer Hal en Lois eisen dat hij aanwezig is op hun 40e huwelijksverjaardag.

Cast

De serie brengt vertrouwde gezichten terug met Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) en Emy Coligado (Piama). Daarnaast maken ook nieuwe personages hun opwachting: Keeley Karsten als Leah, de dochter van Malcolm, Vaughan Murrae als Kelly, de jongste broer van Malcolm, Kiana Madeira als Tristan, de vriendin van Malcolm, en Caleb Ellsworth-Clark in de rol van Dewey.

De 151 afleveringen van seizoen 1 tot en met 7 van de originele serie Malcolm in the Middle zijn momenteel te streamen op Disney+.

