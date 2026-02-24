Pommeline Tillière straalt in pikante outfit: “Heel knap!” (foto’s)

Pommeline Tillière krijgt heel wat complimenten op een foto waarop ze sensueel poseert. “Jij bent een topper”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Pommeline Tillière heeft een leuke foto gedeeld waarop ze een opvallende outfit draagt. De 31-jarige tattoo-artieste – bekend van ‘Temptation Island’ – poseert zelfverzekerd in een lange rode jas over een speelse zwarte kanten mini-jurk, gecombineerd met stoere zwarte boots voor een gedurfde maar stijlvolle look. “Red coat, black soul energy”, aldus de knappe blondine, die sinds kort een nieuwe relatie heeft.

Mooie afwisseling

Haar volgers reageren stuk voor stuk lovend op de kiekjes. “Jij bent zo mooi”, “Topoutfit alweer! Heel stijlvol en tegelijk ook heel sexy! Mooie afwisseling qua kleuren ook”, “Heel knap!” en “Jij bent een topper”, luidt het in de reacties.

Foto: Instagram