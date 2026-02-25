HomeNieuwsBizarVrouw legt laatste twee puzzelstukjes, maar dan doet vriendin DIT: "Ik zou...
Bizar

Vrouw legt laatste twee puzzelstukjes, maar dan doet vriendin DIT: “Ik zou huilen!” (video)

Op beelden is te zien hoe een vrouw een puzzel van 1.000 stukjes bijna af heeft, maar dan steekt haar vriendin daar een stokje voor…

Een puzzel van 1.000 stukjes maak je niet in één, twee, drie. Integendeel: het neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Het eindresultaat geeft dan ook veel voldoening. Normaal gezien, toch. In onderstaand filmpje is dat net niet het geval. We zien hoe een vrouw haar twee laatste stukjes wil leggen, tot haar vriendin de puzzel op de grond gooit. Weg sfeer…

Vriendschap in stukjes

Het tafereel werd gedeeld op TikTok, waar het inmiddels al bijna 500.000 keer werd bekeken. De meesten reageren verontwaardigd, al zien sommigen er ook de humor van in. “Ik had het echt heel goed begrepen als Laura was weggegaan en nooit meer was teruggekomen”, “Dit is niet oké! En al helemaal niet grappig”, “En nu ligt de vriendschap in duizend stukjes”, “Ik zou huilen, maar dit is wel echt een droom om te doen”, en “Ik ga stuk van het lachen!”, lezen we in de reacties.

@kimbecx Schaal 1-kopstoot; hoe blij is Laura met mij? 😭😭😭😭😭 @Laura #fyp #tinyenlau #uptempo #foryou #puzzel ♬ origineel geluid – KIM

Foto: TikTok

