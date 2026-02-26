Julia van K3 betrokken bij aanrijding, onderzoek naar mogelijk vluchtmisdrijf

Julia Boschman is in december betrokken geweest bij een verkeersongeval waarbij ze een jonge fietser aanreed.

Het incident gebeurde in de ochtend van 12 december in Antwerpen. De 23-jarige K3-zangeres reed met haar wagen van de oprit, maar raakte daarbij een fietser. Het 14-jarige meisje kwam ten val en raakte lichtgewond. Volgens Het Laatste Nieuws had Julia haast door haar werk bij K3, gaf ze haar telefoonnummer aan het meisje en reed ze daarna verder.

Mogelijk vluchtmisdrijf

Volgens woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket had Julia moeten wachten tot de politie ter plaatse was. Anders kan het beschouwd worden als een ongeval met vluchtmisdrijf. “Een chauffeur moet ter plaatse blijven zodat de politie de nodige vaststellingen kan doen. De zangeres is door de politie uitgenodigd om een verklaring af te leggen over het ongeval en over de reden waarom zij niet is blijven wachten. Als parket dagvaarden wij verdachten van vluchtmisdrijf altijd voor de politierechter. Dat is nog niet gebeurd, omdat het onderzoek nog niet is afgerond”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

Verantwoordelijkheid niet ontlopen

Jan Pieter Boodts, woordvoerder van Studio 100, laat weten dat Julia erg geschrokken is van het ongeval. “Zij had absoluut niet de intentie om haar verantwoordelijkheid te ontlopen door niet ter plaatse te blijven. Julia heeft inmiddels een verklaring bij de politie afgelegd en heeft haar verdere medewerking aan het onderzoek toegezegd. Uit respect voor het gerechtelijk onderzoek en de privacy van alle betrokken partijen kunnen wij inhoudelijk niet verder ingaan op de feiten”, klinkt het.

