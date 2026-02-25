Herman Brusselmans waarschuwt Ruben Van Gucht: “Hij moet het kalmer aan doen” (video)

Herman Brusselmans heeft zich kritisch uitgelaten over Ruben Van Gucht. “Volgens mij maakt hij verschillende vrouwen ongelukkig”, klinkt het.

Het verhaal rond Ruben Van Gucht werd al meermaals uit de doeken gedaan. Het 39-jarige Sporza-gezicht heeft een kind met Blanka Vlašić, van wie hij een tijd geleden scheidde. Tijdens die relatie had hij ook iets met Charlotte Van Looy (32), die inmiddels zwanger is van hem. Daarnaast wordt hij vaak gelinkt aan Valentine Besard (20), al is niet duidelijk wat voor relatie zij precies hebben.

Niet luchtig, maar droevig

Ruben heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij er een polyamoreuze levensstijl op nahoudt. Toch levert hem dat geregeld kritiek op. Zo gaf Herman Brusselmans in ‘De tafel van Gert’ zijn ongezouten mening. “Er is een meisje van 20 dat zogezegd zijn vriendin is. Maar ik vind het eigenlijk niet luchtig, ik vind het droevig. Het meisje zegt zelf in ‘Humo’ dat ze niet weet wat haar status is in het leven van Ruben Van Gucht. Hij heeft al een kindje in Kroatië, dat hij tot nu toe heel weinig heeft gezien. Hij is gescheiden van Blanka Vlašić, dus zijn kindje zal hem waarschijnlijk bijna nooit zien. Daarna heeft hij nog een andere vrouw zwanger gemaakt. En ik vind dat meisje van 20 wel heel jong om in zo’n carrousel terecht te komen.”

Ongelukkige vrouwen

“Het staat allemaal in de pers, dus je mag er een mening over hebben. Ruben Van Gucht is een hele toffe gast, ik heb al een paar keer met hem in ‘De Weekwatchers’ gezeten. Maar hij wordt omschreven als een soort held: ‘Ja, die Ruben lust er wel pap van’, terwijl hij volgens mij verschillende vrouwen ongelukkig maakt. Wie ben ik? Maar ik zou hem toch de raad willen geven om het een beetje kalmer aan te doen”, aldus de 68-jarige schrijver.

Foto: Play