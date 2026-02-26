Man waagt zich op bevroren zwembad. Dat was geen goed idee… (video)

HomeNieuwsVideoMan waagt zich op bevroren zwembad. Dat was geen goed idee… (video)
In sommige delen van de Verenigde Staten is het momenteel extreem koud. Met een zwembad in de tuin kan dat voor opmerkelijke taferelen zorgen. De man in onderstaand filmpje hoopt dat de ijslaag in zijn zwembad dik genoeg is om zijn gewicht te dragen. Niet dus…

Krakend geluid

Fris aan de vis dus, al zorgt het tafereel wel voor heel wat views. “Dat had ik niet zien aankomen”, “Was het krakende geluid geen duidelijke waarschuwing voor hem?”, en “Dit is wat er gebeurt als je nog dronken bent van de avond ervoor”, klinkt het onder meer in de reacties.

