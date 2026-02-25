HomeNieuwsEntertainmentAisha Van Zele uit 'The Sky is the Limit' straalt in elegante...
Aisha Van Zele uit ‘The Sky is the Limit’ straalt in elegante outfit: “Klasse!” (foto)

Aisha Van Zele wordt overladen met complimenten op een prachtige foto. “Ongelofelijk mooi!”, wordt er gereageerd.

Aisha Van Zele poseert op Instagram in een stijlvolle jurk. Het 41-jarige model, dat in 2016 te zien was in ‘The Sky is the Limit’, schittert in een elegante, zwarte nauwsluitende jurk met fijne spaghettibandjes en subtiele glitterdetails. “Ik koos ervoor zacht te blijven in een wereld die mij harder wilde maken”, schrijft ze erbij.

Lovende reacties

Haar man, Miguel Dheedene, is een van de eersten die reageert op het kiekje. “My wifey”, klinkt het liefdevol. Ook haar vele volgers reageren vol lof. “Je ziet er prachtig uit in je mooie glitterjurk”, “Ik heb hier één woord voor: klasse”, “Schoonheid”, en “Ongelofelijk mooi en met een zachte, mooie ziel”, luidt het verder in de reacties.

Foto: Instagram

