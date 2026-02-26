Vrouw van Thibaut Courtois schittert in gewaagde outfit: “Waanzinnig knap” (foto’s)

Mishel Gerzig, de vrouw van doelman Thibaut Courtois, wordt overladen met complimenten op enkele prachtige foto’s.

Momenteel vindt de Milan Fashion Week plaats, een van de belangrijkste mode-evenementen ter wereld. Voor Diesel was model Mishel Gerzig van de partij. De 28-jarige vrouw van Thibaut Courtois trok de aandacht met haar outfit. Ze combineerde een bruine mesh top met een jeansshort, zwarte laarzen en een opvallende oranje schoudertas. “24 uur met Diesel”, schrijft ze erbij.

Perfectie

In de reacties vinden we niets dan lof. “Jij bent zó uniek”, “Pure perfectie!”, “Waanzinnig knap”, “OMG… wauw!”, en “Jij bent niet normaal mooi”, lezen we onder meer.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram