Man laat autokrik vallen, wat voor meer stress zorgt dan verwacht… (video)

En dat in slechts enkele seconden.

Op beelden is te zien hoe een man in zijn garage aan zijn auto wil werken. Hij heeft een autokrik vast, maar laat die per ongeluk vallen. De krik komt op een steeksleutel terecht, die vervolgens de lucht in schiet, de man raakt én daarna tegen de wagen knalt. Heel wat stress op korte tijd, al lijkt de schade aan het voertuig uiteindelijk mee te vallen.

Bezorgdheid om auto

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken. “Ik zou compleet flippen. Respect voor die gast!”, “Hij checkt eerst zijn auto: held”, en “Hij zag het zelfs niet langs zijn hoofd vliegen. Pas toen het hem raakte, had hij het door”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram