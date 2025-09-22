‘Camp Rock’: de Jonas Brothers keren terug voor een derde film op Disney+

Goed nieuws voor fans: Disney werkt aan een derde ‘Camp Rock’-film! De opnames vinden plaats in Vancouver en de Jonas Brothers kruipen opnieuw in de huid van Connect 3. Ook Demi Lovato doet mee én neemt, samen met de broers, de rol van uitvoerend producent op zich. De film verschijnt op Disney Channel en op Disney+.

In ‘Camp Rock 3’ keren de broers terug naar hun geliefde kamp nadat hun openingsact voor een reünietournee wegvalt. Daar zoeken ze naar de nieuwe grote ster, terwijl de kampers alles uit de kast halen om de kans te krijgen het podium met hen te delen. Dat zorgt natuurlijk voor spanning, nieuwe vriendschappen, verrassende onthullingen én romantiek.

Wonderkind

Nieuwe gezichten zijn onder andere Sage (Liamani Segura), haar relaxte broer Desi (Hudson Stone), cello-wonderkind Rosie (Lumi Pollack) en bad boy Fletch (Malachi Barton). Ook Maria Canals-Barrera is weer van de partij als Mitchie’s moeder, en Sherry Cola speelt het nieuwe personage Lark.

Erfgoed

De eerste ‘Camp Rock’ verscheen in 2008 en werd een gigantisch succes, gevolgd door ‘Camp Rock 2: The Final Jam’ in 2010. Samen behoren ze tot de populairste Disney Channel-films aller tijden.

“’Camp Rock’ is een stuk erfgoed van Disney Channel, met muziek en personages die nog altijd een plek hebben in de harten van fans,” aldus Ayo Davis, voorzitter van Disney Branded Television. “Dat opnieuw tot leven brengen met Kevin, Joe, Nick en Demi is symbolisch én spannend. We kunnen niet wachten om het aan een nieuwe generatie te laten zien.”

Tot die tijd kan je ‘Camp Rock’ 1 en 2 herbekijken op Disney+.

Foto: X