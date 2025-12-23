HomeNieuwsEntertainmentParis Hilton straalt in diep uitgesneden jurk: "Zo iconisch!" (foto's)
Paris Hilton straalt in diep uitgesneden jurk: “Zo iconisch!” (foto’s)

Wie graag kijkt naar opvallende mode, is bij Paris Hilton zeker aan het juiste adres.

De beroemdheid doet het met meer dan 26.8 miljoen volgers uitermate goed op Instagram. Uiteraard deelt ze daar dan ook regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven, zoals ook nu weer het geval is.

In onderstaand fotoalbum straalt Paris Hilton in een opvallend diep uitgesneden jurk. “Best night ever at the first-ever TikTok Awards 🏆”, schrijft ze onder andere bij de plaatjes. En haar fans? Die zijn enthousiast!

“Zo iconisch!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Zo iconisch”, klinkt het. “Je ziet er geweldig uit”, gaat het verder. “Proficiat, schoonheid”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar:

Foto: lev radin via Shutterstock

