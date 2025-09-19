‘Swipe’: Het waargebeurde verhaal van de koningin van datingapps (trailer)

Het nieuwe 20th Century-drama Swipe is vanaf 19 september 2025 exclusief te zien op Disney+. De film ging eerder deze maand in wereldpremière op het Internationaal Filmfestival van Toronto en maakt nu zijn opwachting op de streamingdienst.

Swipe is gebaseerd op het waargebeurde en spraakmakende verhaal van Whitney Wolfe, de visionaire oprichtster van datingplatform Bumble. De jonge afgestudeerde – gespeeld door Lily James – weet zich met lef, creativiteit en doorzettingsvermogen staande te houden in de door mannen gedomineerde techwereld. Ze lanceert niet één maar twee baanbrekende datingapps en groeit uiteindelijk uit tot de jongste vrouwelijke selfmade miljardair ter wereld.

De film is geregisseerd door Rachel Lee Goldenberg en geschreven door Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg en Kim Caramele. Naast Lily James zien we ook Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña en Dan Stevens. De productie ligt in handen van Jennifer Gibgot, Andrew Panay en Lily James zelf.

Via Streamnews.be