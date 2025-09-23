‘The Diplomat’ seizoen 3 komt eraan: Netflix dropt eerste trailer!

Fans van ‘The Diplomat’ mogen beginnen aftellen, want dit najaar is het eindelijk zover: seizoen 3 staat vanaf 16 oktober op Netflix! En geloof ons, de intriges worden er alleen maar heftiger op. Extra leuk: Bradley Whitford (The West Wing, The Handmaid’s Tale) vervoegt de cast.

“Ik was meteen enthousiast toen Debora (Cahn, bedenker en showrunner) me vroeg,” verklapt Whitford aan Tudum. “Ik wist niet eens wat ik precies zou doen, maar ik ben fan van de serie, van de cast, van de schrijfstijl… alles! En ja, Allison Janney kan ook wel wat, hé,” grapt hij. Showrunner Cahn houdt het mysterieus: “Seizoen 3 gooit het hele schaakbord om. Kate krijgt eindelijk wat ze wilde… en dat blijkt een nachtmerrie te zijn.”

Ook hoofdrolspeelster Keri Russell verklapte al iets in de Netflix-podcast Skip Intro: “De dialogen vliegen zó snel heen en weer dat we sommige scènes met tientallen figuranten keer op keer moeten repeteren. Iedereen moet exact begrijpen wat er speelt.”

Waar gaat seizoen 3 over?

Kate heeft net vicepresident Grace Penn (Allison Janney) beschuldigd van een terroristisch complot en openlijk gezegd dat ze aast op haar functie. Ondertussen overlijdt de president, komt haar man Hal (Rufus Sewell) in beeld als mogelijke dader, en schuift Grace Penn plots door naar de machtigste positie ter wereld.

Maar Hal zou Hal niet zijn als hij geen campagne zou voeren voor Kate als nieuwe vicepresident. Voor ze het weet, belandt ze in een rol die ze nooit wilde, met meer macht dan ooit, een ingewikkelde vriendschap met minister van Buitenlandse Zaken Austin Dennison (David Gyasi), en een wel héél intrigerende connectie met First Gentleman Todd Penn (Whitford).

Kortom: intriges, machtsspelletjes én een flinke dosis drama. Zet 16 oktober alvast in je agenda!

