De meest ontroerende kerstfilm van Netflix: ontdek ‘Goodbye June’ (trailer)

De film Goodbye June kondigt zich aan als een van de cinematografische hoogtepunten van het eindejaar op Netflix. Geregisseerd door Kate Winslet zet de Oscarwinnende actrice hiermee een nieuwe stap achter de camera, na tientallen jaren van een carrière die zowel door critici als door het publiek werd geprezen.

Het verhaal

Het verhaal speelt zich af tijdens de kerstperiode en verkent op gevoelige wijze de familiale dynamiek wanneer een moeder, June, steeds zieker wordt. Terwijl haar vier volwassen kinderen en hun vader opnieuw onder één dak samenkomen, komen oude wrok, herinneringen en verzwegen waarheden opnieuw naar boven. Helen Mirren vertolkt de matriarch in het hart van het verhaal, omringd door een indrukwekkende cast met onder meer Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall en Kate Winslet zelf.

Een familieverhaal

Het scenario, geschreven door Joe Anders, de zoon van Winslet, focust op rauwe emotie en de complexiteit van menselijke relaties en biedt zo een reflectie op liefde, verlies en de banden die een familie samenhouden. De film werd begin december al in een beperkte bioscooprelease vertoond, voorafgaand aan zijn komst naar het streamingplatform.

Via Goodbye June probeert Winslet de intimiteit vast te leggen van momenten die gedeeld worden rond een tragische gebeurtenis, zonder opsmuk en met de nadruk op oprechte acteerprestaties en een vaak aangrijpende toon. Het geheel belooft een heel andere ervaring dan de traditionele kerstfilms: meer contemplatief en sterk gericht op het innerlijke leven van de personages.

Gepland voor 24 december op Netflix is Goodbye June, gedragen door een uitzonderlijke cast en een regie vol menselijkheid, de perfecte film voor deze periode van het jaar en van familiale samenkomsten.

