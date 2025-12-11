‘Rooster’ met Steve Carell verschijnt in maart 2026 op HBO Max

De nieuwe originele HBO-komedie Rooster gaat in maart 2026 in première op HBO Max. Deze eerste reeks, bestaande uit tien afleveringen en geproduceerd door Warner Bros. Television, wordt geleid door co-showrunners en uitvoerend producenten Bill Lawrence en Matt Tarses. Steve Carell vertolkt de hoofdrol en treedt daarnaast op als uitvoerend producent.

Het verhaal speelt zich af op een universiteitscampus en volgt de complexe relatie tussen een schrijver, gespeeld door Steve Carell, en zijn dochter, vertolkt door Charly Clive.

Naast Steve Carell en Charly Clive bestaat de cast uit Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley en Lauren Tsai.

Rooster is gecreëerd door Bill Lawrence en Matt Tarses, die beiden optreden als co-showrunners.

