Pommeline Tillière kondigt einde van relatie aan: “Besloten elkaar los te laten.” (foto)

In een openhartig bericht op Instagram laat Pommeline Tillière weten dat ze samen met Cirio Wassenhove een punt zet achter hun relatie.

Op het populaire sociale netwerk deelt de dame, die bij tv-kijkend Vlaanderen bekend raakte door haar deelname aan ‘Temptation Island’, wel vaker updates uit haar dagelijkse leven.

Doorgaans zijn dat positieve dingen, maar deze keer gaat het om minder leuk nieuws. “Na 6 jaar hebben we samen besloten elkaar los te laten… zonder ruzie, met respect en dankbaarheid voor alles wat we hebben gedeeld de afgelopen jaren”, opent ze bij een mooie foto van hun tweetjes.

Rust en ruimte

Het bericht, waarop niet gereageerd kan worden, gaat verder. “Soms is loslaten ook een vorm van liefde… We vragen jullie om ons de rust en ruimte te geven die we nu nodig hebben 🖤”, besluit ze.