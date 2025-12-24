Sandra Bekkari poseert in stijlvolle feestoutfit (foto)

Ook Sandra Bekkari is klaar voor de feestdagen!

Aan mooie feestoutfits geen gebrek dezer dagen op Instagram. BV’s en andere beroemdheden tonen maar wat graag hun stijlvolle outfits. Onder hen ook Sandra Bekkari.

Op Instagram, waar ze zo’n goeie 165.000 volgers heeft, pakt de dame uit met een mooie foto. “Fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2026, lieve allemaal! Op jullie 🥂(met kombucha 🤐😉). Tot volgend jaar! ♥️”, voegt ze toe aan de foto.

“Beste wensen!”

Aan leuke reacties geen gebrek. “Beste wensen”, klinkt het. “Mooie foto”, gaat het verder. “Fijne kerst”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even naar wat Sandra Bekkari gedeeld heeft: