Entertainment

Véronique De Kock maakt filmpje tijdens het douchen: “Je mag gezien worden!” (video)

Op Instagram maakt Véronique De Kock regelmatig haar fans blij.

Dat doet ze door frequent nieuwe beelden te delen met haar 167.000 volgers. Dat is ook nu weer het geval.

In onderstaand promofilmpje zien we Véronique die een douche neemt. Buiten een reclamepraatje voegt ze niet gek veel info toe, maar haar fans hebben wel heel wat te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Je mag gezien worden!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Je mag gezien worden”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “😍”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even door op het plaatje te klikken.

Foto: Instagram

