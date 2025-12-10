‘A Knight of the Seven Kingdoms’: HBO onthult eindelijk zijn nieuwe prequel (trailer)

Tijdens een panel op CCXP Brazil afgelopen weekend werd de officiële trailer van de nieuwe HBO-origineel A Knight of the Seven Kingdoms onthuld. De serie, gesitueerd in de wereld van Westeros, brengt een warm, intiem avontuur dat draait rond een onverwacht duo. De zesdelige reeks gaat op 19 januari in première op HBO Max, met wekelijks een nieuwe aflevering.

Een nieuw verhaal, een vertrouwde wereld

Een eeuw vóór de gebeurtenissen van Game of Thrones trokken twee onwaarschijnlijke helden door Westeros: de jonge ridder Ser Duncan the Tall, nog onervaren maar moedig, en zijn kleine schildknaap Egg. In een tijd waarin Huis Targaryen nog steeds op de IJzeren Troon zat en de herinnering aan de laatste draak nog leefde, kruisen deze reisgenoten grootse lotsbestemmingen, machtige vijanden en gevaarlijke avonturen.

Terug naar de ziel van Westeros

Met deze nieuwe serie keert HBO terug naar de basis van het Game of Thrones-universum: heroïek, menselijkheid en mysterie. A Knight of the Seven Kingdoms is minder groots en politiek geladen dan zijn voorganger, maar des te meeslepender door zijn eenvoud en focus op karakterontwikkeling. Het verhaal belooft een intiemere reis, gedragen door twee innemende hoofdpersonages waarvan de band groeit met elke beproeving.

De magie van het verleden gloeit nog steeds na — een perfecte instap voor nieuwe kijkers en een heerlijk cadeau voor trouwe fans.

A Knight of the Seven Kingdoms — vanaf 19 januari op HBO Max

