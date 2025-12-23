Lesley-Ann Poppe verbaast fans met doorzichtige feestoutfit: “Natuurlijke schoonheid!” (foto’s)

Ook Lesley-Ann Poppe is op geheel eigen wijze in kerststemming.

Op Instagram, waar ze zo’n goeie 96.800 volgers regelmatig weet blij te maken met nieuwe updates uit haar dagelijkse leven, heeft Lesley-Ann ook nu weer wat nieuws gedeeld.

Want wie denkt dat ‘sensueel’ en Kerstmis niet samengaan, heeft het mis. Zo zien we Poppe poseren in een doorzichtige feestoutfit. Zelf maakt ze er verder geen woorden aan vuil, maar haar fans laten wél volop van zich horen.

“Natuurlijke schoonheid!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Natuurlijke schoonheid”, klinkt het. “Zeer mooi”, gaat het verder. “Je ziet er stralend uit”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.