Heidi Van Tielen toont met deze outfits dat ze klaar is voor de feestdagen: “Prachtige foto’s!”

Het valt op: tijdens de feestdagen tonen veel BV’s hun strafste outfits.

Zo ook Heidi Van Tielen, die aan haar meer dan 50.200 volgers op Instagram laat weten dat ze klaar is voor de komende periode. De dame deelt wel vaker nieuwe updates uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk en dat is ook nu niet anders.

In onderstaand fotoalbum pakt Heidi uit met een reeks leuke en mooie outfits. “Het grote voordeel van de feestdagen: je kan nooit overdressed zijn! 🤩 Fijne kerstvakantie voor jou, geniet van de feesten en pluk het leven met wie je het liefst ziet! ✨🩷🎄”, schrijft ze bij de beelden.

“Prachtige foto’s!”

Al vlug stromen de eerste, lovende reacties binnen. “Prachtige foto’s”, klinkt het. “Mooie outfits”, gaat het verder. “Fijne feesten, Heidi🌲🎅”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.