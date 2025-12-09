‘The Beauty’: de nieuwe Ryan Murphy-thriller komt in januari naar Disney+

Disney+ heeft aangekondigd dat The Beauty, de nieuwe internationale thriller geproduceerd door Ryan Murphy voor FX, vanaf 22 januari op de streamingdienst verschijnt. De eerste drie afleveringen zijn meteen beschikbaar bij de lancering. Daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering, goed voor in totaal 11 episodes. Tijdens de laatste twee weken worden telkens twee afleveringen tegelijk uitgebracht. Disney+ deelde ook de eerste beelden én de officiële poster van de serie.

Een dodelijke obsessie met perfectie

In The Beauty van FX slaat de wereld van de haute couture om in pure horror wanneer internationaal bekende topmodellen op gruwelijke en mysterieuze manieren om het leven komen. FBI-agenten Cooper Madsen (Evan Peters) en Jordan Bennett (Rebecca Hall) worden naar Parijs gestuurd om de waarheid te achterhalen.

Hun onderzoek onthult een schokkend geheim: een seksueel overdraagbaar virus dat gewone mensen verandert in belichamingen van fysieke perfectie – maar tegen een angstaanjagende prijs. Het spoor leidt naar The Corporation, geleid door techmiljardair Ashton Kutcher, die in het geheim een zogenaamd miraculeus medicijn ontwikkelde, bekend als The Beauty. Om zijn gigantische imperium te beschermen, aarzelt hij niet om zijn genadeloze handlanger The Assassin (Anthony Ramos) op mensen af te sturen.

Terwijl de epidemie zich razendsnel verspreidt, raakt Jeremy (Jeremy Pope), een wanhopige outsider, verstrikt in de chaos en probeert hij zijn weg te vinden in een wereld die steeds donkerder wordt. Ondertussen reizen de FBI-agenten door Parijs, Venetië, Rome en New York om een bedreiging te stoppen die de toekomst van de mensheid kan veranderen.



The Beauty stelt één grote vraag centraal: hoe ver zou jij gaan om perfectie te bereiken?

