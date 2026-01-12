‘Adolescence’, ‘One Battle After Another’… waar kan je de grote winnaars van de Golden Globes 2026 streamen?

De Golden Globes 2026 zijn uitgedeeld en dat betekent: winnaars, verrassingen én heel wat kijktips. De ceremonie geldt traditioneel als een voorbode voor de Oscars in maart, en ook dit jaar vielen er opvallende titels in de prijzen. Streamnews zet voor je op een rij waar je de bekroonde films en series kan (her)bekijken in streaming.

Films & series

One Battle After Another (HBO Max – 4 prijzen)

In deze nieuwe film van Paul Thomas Anderson volgen we Bob (Leonardo DiCaprio), een ex-revolutionair die samen met zijn dochter Willa een teruggetrokken leven leidt. Wanneer een oude vijand opnieuw opduikt en zijn dochter verdwijnt, wordt hij opnieuw meegesleurd in zijn verleden.

KPop Demon Hunters (Netflix – 2 prijzen)

Dé verrassing van het jaar. Rumi, Mira en Zoey zijn K-popsterren met een geheim: naast hits scoren, beschermen ze hun fans ook tegen bovennatuurlijke dreigingen. Tot een mysterieuze boyband hun leven op z’n kop zet.

Sinners (HBO Max – 2 prijzen)

In de jaren 30 keren de tweelingbroers Elijah en Elias terug naar hun geboortestad om opnieuw te beginnen. Dat loopt anders dan gepland wanneer ze geconfronteerd worden met duistere, bovennatuurlijke krachten.

Adolescence (Netflix – 4 prijzen)

Indrukwekkende miniserie van vier afleveringen. Het leven van de familie Millier verandert drastisch wanneer hun 13-jarige zoon Jamie wordt opgepakt op verdenking van moord. Beklemmend en aangrijpend.

The Pitt (HBO Max – 2 prijzen)

Medische dramaserie die het dagelijkse reilen en zeilen volgt in een ziekenhuis in Pittsburgh. Nieuwe stagiairs maken er kennis met de keiharde realiteit van de spoeddienst.

The Studio (Apple TV+ – 2 prijzen)

Een satirische blik achter de schermen van Hollywood. Matt Remick wordt baas van een noodlijdende filmstudio en ontdekt al snel dat dromen verkopen makkelijker is dan ze waarmaken.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube