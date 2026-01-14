‘People We Meet on Vacation’ op Netflix: een heerlijke romcom om 2026 mee te starten

Zon, liefde en een vleugje nostalgie: Netflix zette op 9 januari de romantische komedie ‘People We Meet on Vacation’ online. En die doet het meteen bijzonder goed.

De film is gebaseerd op het populaire boek van Emily Henry. We volgen Poppy, een journaliste die constant onderweg is voor haar job. Ze zoekt opnieuw contact met Alex, haar vroegere beste vriend, met wie ze al twee jaar geen woord meer heeft gewisseld. Ze zijn elkaars tegenpolen, maar via flashbacks ontdekken we hoe hun verhaal zich door de jaren heen heeft opgebouwd.

De film kwam op 9 januari op Netflix en klom snel naar de top van de dagelijkse top 10. Geen verrassing, want het boek was al een grote hit. De film ademt vakantie, zon en romantiek – ideaal om tijdens koude winterdagen even weg te dromen.

Tijdsprongen en vakantieliefde

Regisseur Brett Haley speelt leuk met tijdsprongen en herinneringen. We volgen Poppy en Alex over acht jaar, vol vakanties, misverstanden, grappige momenten en ontroering. Eén afspraak staat vast: elk jaar trekken ze samen één week op reis.

Chemie verzekerd

Het verhaal is soms voorspelbaar, maar nooit saai. De chemie tussen de hoofdrolspelers spat van het scherm. Emily Bader (uit ‘Lady Jane’) speelt een Poppy die tegelijk irritant en charmant is. Tom Blyth (uit de laatste ‘Hunger Games’) is de perfecte tegenhanger als stille, verlegen Alex. Tegenpolen die elkaar duidelijk aantrekken.

‘People We Meet on Vacation’ is geen film die het genre heruitvindt, maar wel eentje die je met een glimlach achterlaat. Een ideale romcom voor wie zin heeft in wat warmte, liefde en escapisme – gewoon vanop de zetel.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube