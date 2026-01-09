‘Lupin’, ‘Bridgerton’, ‘One Piece’…: Netflix toont de grote releases van 2026 (video)

One Piece, Peaky Blinders en Enola Holmes. Netflix heeft via een nieuwe video op sociale media een eerste voorproefje gegeven van zijn programmering voor 2026. In een montage van vier minuten zet de streamingdienst series, films, documentaires en zelfs videogames in de kijker die volgend jaar op het platform verschijnen.

Aan de seriekant mogen abonnees zich verheugen op onder meer seizoen 2 van Avatar: The Last Airbender, seizoen 4 van Bridgerton (dat al op 29 januari van start gaat), seizoen 4 van Lupin, seizoen 2 van One Piece, seizoen 6 van Emily in Paris en seizoen 2 van The Gentlemen. Daarnaast maakte Netflix via zijn website nog andere projecten bekend. Zo komt The Witcher in 2026 tot een einde en verschijnen er ook nieuwe series, waaronder GIGN en een nieuwe bewerking van Pride and Prejudice.

Ook op filmvlak valt er heel wat te verwachten. In de teaser zien we opnieuw Enola Holmes, met Millie Bobby Brown in de hoofdrol, maar ook Tommy Shelby duikt op in Peaky Blinders: The Immortal Man. Daar blijft het niet bij: ook Call My Agent! The Movie, Quasimodo en het langverwachte Narnia (gepland voor december) worden alvast aangekondigd.

Netflix verrast misschien niet met deze eerste blik, maar maakt wel duidelijk dat 2026 opnieuw een jaar vol grote releases wordt. En wie weet zitten er nog enkele onaangekondigde verrassingen in de pijplijn.

Via Streamnews.be