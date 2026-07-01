Zita Wauters toont stijlvolle zomerlook: “Die ogen, wat een blik!” (foto)

Zita Wauters bewijst op Instagram dat ze helemaal klaar is voor de zomer. “Mooi én sympathiek!”, klinkt het in de reacties.

De zomer is begonnen, dus mogen de leukste zomerlooks weer bovengehaald worden. Zita Wauters blijft niet achter, zo zien we op haar Instagram. De 21-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser postte een foto waarop ze straalt. Ze kiest voor een elegante zwarte blouse, een strakke paardenstaart en zachte glam-make-up, goed voor een verfijnde en stijlvolle uitstraling.

Stralende ogen

Wat haar 238.000 volgers daarvan vinden? “Knapste!”, “Ja maar jaaaaaa! Summerproof! Sowieso!”, “Beauty!”, “Prachtige jonge vrouw! Die ogen, wat een blik!”, “Mooi én sympathiek!”, “De ogen van haar papa”, en “Mooie look, je ziet er stralend uit!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram