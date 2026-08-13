Elizabeth Hurley (61) zet Instagram in vuur en vlam met bikinifoto: “Hoe zie je er toch altijd zo prachtig uit?!”

Elizabeth Hurley oogst heel wat bewondering met een bikinifoto. “Dit is geen AI. Dit is een echte vrouw van 61 die er zó goed uitziet”, benadrukt een volger.

Elizabeth Hurley kennen we vooral van haar passage in ‘Gossip Girl’. Naast acteren staat de 61-jarige Britse actrice ook regelmatig voor de camera als model. Af en toe deelt de goedlachse brunette op Instagram een bikinifoto die heel wat bekijks trekt. Zo straalde ze onlangs in een lichtblauwe bikini, gecombineerd met een luchtige kimono met luipaardprint. “Life’s a beach”, glundert ze erbij.

Geen AI

Haar meer dan drie miljoen volgers zijn duidelijk onder de indruk. “Dit is geen AI. Dit is een echte vrouw van 61 die er zó goed uitziet”, benadrukt iemand. “Tijdloze schoonheid en perfectie”, schrijft een andere fan. “Wauw. Ongelooflijk, zoals altijd”, “Op de een of andere manier wordt ze alleen maar mooier met de jaren”, en “Hoe zie je er toch altijd zo prachtig uit?”, luidt het verder in de reacties.

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