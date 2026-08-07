Heidi Klum poseert zonder bikini top op het strand met een halsketting van ruim 40.000 dollar

Heidi Klum heeft een romantische fotoreeks gedeeld van haar strandvakantie met haar echtgenoot Tom Kaulitz. Op een van de beelden trekt het 53-jarige model haar zijden zomerjurk uit, waarbij te zien is dat ze geen bikinitop draagt.

Rond haar hals schittert een opvallende Serpenti Seduttori-ketting van Bulgari in roségoud. De halsketting is afgewerkt met een slangenkop, bezet met blauwe saffieren, malachiet en pavédiamanten, en heeft een waarde van ongeveer 40.175 dollar.

Ook haar polsen zijn rijkelijk versierd. Heidi draagt een roségouden Lorraine Schwartz-armband met diamanten en blauwe topazen, ter waarde van 6.591 dollar, samen met de iconische roségouden Love-armband van Cartier, die ongeveer 9.400 dollar kost.

Tom Kaulitz (36) koos eveneens voor opvallende juwelen. Op een van de foto’s rust zijn hand op de borst van zijn vrouw, waarbij een gouden zegelring met smaragd aan zijn pink goed zichtbaar is. De ring vormt een mooi geheel met de slangenhanger van Heidi.

Het koppel vierde hun zevende huwelijksverjaardag. Heidi Klum en Tom Kaulitz trouwden in februari 2019 in het geheim, waarna ze enkele maanden later een groter huwelijksfeest organiseerden in Italië voor familie en vrienden.

Ook hun vakantieverblijf ademde romantiek, met rode hartvormige ballonnen, rode rozen, hartvormige kaas en kanten kousen als decoratie.

Op andere foto’s schrijft de presentatrice van Project Runway “Tom + Heidi” in een hart in het zand, knuffelt ze haar hondje Fritz, een kruising met een Yorkshireterriër, en deelt ze een kus met haar man, terwijl ze een strohoed gebruikt om haar bovenlichaam af te schermen.