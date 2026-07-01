Birgit Van Mol kreeg veel mannelijke aandacht tijdens haar studententijd: “Mijn nummer heb ik nooit gegeven”

Presentatrice en voormalig nieuwslezeres Birgit Van Mol blikt in een interview terug op haar studententijd, en dan vooral op haar vakantiejobs.

Birgit Van Mol telt 58 lentes en presenteert momenteel ‘Telefacts Zomer’ op VTM. Zo’n kleine veertig jaar geleden begon ze in de zomer aan haar vakantiejobs. Zo verkocht ze wafels in Antwerpen en werkte ze later in een broodjeszaak van Panos.

Race tegen de klok

In Story vertelt ze dat ze twee zomers op de Meir in Antwerpen werkte en daarna verhuisde naar een Panos op het Astridplein, vlak bij het Centraal Station. “Ik heb heel veel smoskes en vooral martino’s gesmeerd. Een smoske was makkelijk, maar van een martino wilde iedereen zijn eigen versie: met ajuin, zonder ajuin, meer saus, minder saus, extra pikant… Je moest goed onthouden wat bij welk broodje hoorde. En dan waren er nog eens de grote bestellingen voor bedrijven. Het was vaak een race tegen de klok. Dat maakte het iets stresserender dan de wafels en het ijs. Omdat het een open zaak was, konden de klanten ook zien hoe je werkte. Het was altijd erg belangrijk om proper, ordelijk en volgens de voorgeschreven systemen te werken”, klinkt het.

Mannelijke aandacht

Birgit is nog steeds een knappe dame, net als toen. Dat was ook heel wat jongens niet ontgaan. “Het gebeurde weleens dat ze mij een compliment gaven. Sommige jongens kwamen ook een keer extra terug of stopten me een briefje toe. Maar mijn nummer heb ik nooit gegeven”, lacht ze.

Niet alleen wandelen

Elke locatie had ook haar eigen publiek. “Op de Meir had je vooral shoppers, gezinnen en toeristen. Op het Astridplein waren het veel meer reizigers die snel een broodje kwamen halen en weer verder moesten”, aldus Birgit, die soms wel extra voorzichtig was. “Er liepen daar soms figuren rond waarvan je als jong meisje dacht: die wil ik liever niet alleen tegenkomen. Daarom wandelde ik na mijn shift vaak samen met een collega naar het station. Dat voelde veiliger”, besluit ze.

Foto: VTM