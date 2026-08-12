Joke van de Velde waagt zich in bikini aan spelletje petanque: “Nog steeds de mooiste Miss!” (foto)

Joke van de Velde straalt op Instagram in bikini. “Prachtige vrouw!”, klinkt het bewonderend bij haar volgers.
Joke van de Velde geniet met volle teugen van het zomerweer. De 46-jarige sympathieke blondine – die in 2000 verkozen werd tot mooiste vrouw van het land – postte op Instagram een kiekje waarop ze in bikini een potje petanque speelt. “Geen idee waar die boule heen gaat…”, knipoogt ze bij de foto.
Mooiste Miss
De mama van één krijgt heel wat complimenten van haar 70.000 volgers. “Je ziet er fantastisch uit!”, “Prachtige vrouw!”, “Nog steeds de mooiste Miss!”, “Knapperd!”, “Sexy vrouw!”, en “Prachtige foto!”, klinkt het onder meer in de reacties.
Foto: Instagram
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