K3 reageert op kritiek na Pride-optreden: “Waarom zou dat niet oké zijn?”

Het verrassingsoptreden van K3 op de World Pride in Amsterdam zorgde voor verdeeldheid. De kinderidolen spreken zich nu uit over de reacties.

Het iconische Vlaamse trio K3 stond recentelijk op het podium tijdens de World Pride in Amsterdam, een evenement dat de LGBTQIA+-gemeenschap viert. Hoewel dit optreden bedoeld was als een blijk van steun, was de reactie op sociale media verdeeld. Sommige fans vonden het passend, anderen uitten scherpe kritiek, met name omdat K3 vooral jonge kinderen als publiek heeft.

Hanne, Julia en Klaasje lieten zich voor het eerst horen over de controverse in een interview met HLN. Ze benadrukten dat het juist voor kinderen belangrijk is dat ze aanwezig zijn op zo’n inclusieve gebeurtenis. “In welk opzicht zou het niet oké zijn?” vroegen ze zich af, wijzend op het belang van openheid en acceptatie van diversiteit, ook op jonge leeftijd.

K3: steun voor diversiteit hoort bij hun rol

De groep, die bekendstaat om haar vrolijke en positieve uitstraling, ziet hun deelname aan de Pride als een duidelijke boodschap naar hun jonge fans. Ze willen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Dit past volgens hen bij hun missie om kinderen te inspireren en te ondersteunen in een wereld die soms nog te weinig ruimte laat voor verschillen.

Op sociale media ontstond een levendige discussie. Terwijl sommige reacties lovend waren over hun moed en betrokkenheid, waren er ook stemmen die vonden dat Pride niet aansluit bij het beeld dat zij van K3 hebben als kinderidolen. Toch lijkt de groep vastberaden om een positief signaal te blijven geven.

Door hun optreden op de World Pride willen Hanne, Julia en Klaasje vooral duidelijk maken dat liefde en respect universele waarden zijn. “Net voor kinderen is het belangrijk dat wij daar staan,” aldus de zangeressen, die hun rol als rolmodellen heel serieus nemen.