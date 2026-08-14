Kat probeert piano te spelen en doet dat verrassend goed (video)

Beter dan heel wat amateurpianisten.

Ontmoet Honeypie, een kat die bij haar baasje in New York woont. Honeypie heeft een fascinatie voor muziek, en meer bepaald voor piano. Af en toe probeert ze een stukje te spelen en onlangs slaagde haar baasje erin om dat moment te filmen.

Grote terts

Het klinkt verrassend goed, wat ons betreft. En we zijn niet de enigen, zo blijkt uit de reacties. “Geweldig!”, “Jep, dat is een grote terts!”, “Zo schattig!”, en “Het meesterwerk van meneer Snorhaar”, klinkt het onder meer.

Foto: YouTube