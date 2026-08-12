Man heft loodzwaar gewicht, maar dat loopt gevaarlijk fout (video)

Dat had veel erger kunnen aflopen…

Op beelden is te zien hoe een man aan het gewichtheffen is. Aanvankelijk lijkt dat aardig te lukken, maar dan verliest hij de controle. Hij laat het gewicht achter zich vallen en maakt dat hij wegkomt, terwijl er fitnessgerief van de kast valt en zelfs door de deur naar buiten rolt.

Niet overmoedig worden

Gelukkig lijkt hij er zonder ernstige kleerscheuren vanaf te komen. “De deur dacht: ‘Wegwezen hier!’”, “Hij mag heel blij zijn dat hij dit nog kan navertellen”, en “Gebruik gewichten die je aankunt”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram