Sydney Sweeney straalt als ultieme blondine in kanten lingerie van Syrn (foto’s)

Sydney Sweeney staat opnieuw in de schijnwerpers.

De 28-jarige actrice, bekend van Euphoria, poseert in kant en bont voor de nieuwste campagne van haar lingeriemerk Syrn. De beelden werden dinsdag gedeeld op het Instagram-account van het merk.

Voor de fotoshoot draagt Sweeney de Forget Me Not Balconette Bra in de ivoorkleurige uitvoering “Cheerio”. Ze combineert de beha met een transparante witte kamerjas afgewerkt met een zachte bontkraag.

Bij de driedelige fotoreeks schreef Syrn eenvoudig: “Syd for Romantic”, een verwijzing naar de tweede collectie van het merk, die de actrice in februari lanceerde met een fotoshoot in typisch Amerikaanse buitenwijkensfeer, compleet met rozenstruiken en een rode zitmaaier.

De campagne toont onder meer een spiegelselfie waarop Sydney zelf een foto maakt terwijl ze enkel de balconettebeha draagt. Ook is er een behind-the-scenesvideo waarin haar transparante kamerjas subtiel van haar schouder glijdt.

Met haar golvende blonde haren, zacht vervaagde eyeliner en de sfeervolle kleedkamer ademen de beelden de glamour van het klassieke Hollywood uit.

Sinds de lancering van Syrn in januari is Sydney Sweeney het bekendste gezicht van het merk. De voorbije maanden verscheen ze al in campagnes voor de Seductress-collectie met zwarte kanten lingerie en poseerde ze eerder ook in een transparante body met diepe halslijn.

In haar meest recente campagne kiest de actrice opnieuw voor een volledig zwarte lingerieset, bestaande uit een kanten beha, een bontstola en een bijpassende string.