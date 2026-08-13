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Ondeugende hond wordt naar haar kamer gestuurd, maar haar reactie is HILARISCH! (video)

Den B.
Door Den B.
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Dan dacht je met een hond geen puber in huis te hebben…

Ja, ook honden kunnen weleens stout zijn en dan moeten ze leren dat dat niet mag. Door hen bijvoorbeeld even naar hun kamer te sturen. Dat gebeurde onlangs bij een vijfjarige Duitse herder in de Amerikaanse staat Texas.

Time-out

Je zou alleen niet verwachten dat ze – net als een nukkige tiener – vervolgens de deur dichtslaat. Wel, ja dus. “Hahaha, oké dan, doe de deur maar dicht”, “Een echte tiener!”, en “Heeft ze soms een time-out?”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: YouTube

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